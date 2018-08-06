Студенты Оренбуржья вернулись с молодёжного форума «iВолга» с победой

Оренбург, , 09:37 — REGNUM Участниками молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2018» в 2018 году стали 120 оренбуржцев. Авторы лучших проектов получили гранты на реализацию своих идей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Поощрительной экскурсионной поездкой в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке награжден студент Оренбургского государственного университета Виктор Зимин за проект «FAST Доставка», направленный на создание возможности для предпринимателей Оренбургской области пользоваться готовым и удобным предложением по доставке товаров до конечного пользователя в кратчайшие сроки.

Гранта третьей степени из Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО на сумму 150 тысяч рублей удостоен студент Оренбургского государственного педагогического университета Дмитрий Ушаков за проект «Быстрее. Выше. Сильнее» о создании бесплатного тренажерного зала на базе общежития для студентов Оренбургского государственного университета и Оренбургского государственного педагогического университета.

Грант на 100 тысяч рублей от Росмолодежи получила студентка Оренбургского государственного медицинского университета Ольга Шуйскова за проект «Вакуумная повязка для лечения ран». Дренажная гармошка, которая связана с раной с помощью перфорированной трубки, создает пониженное давление, которое запускает быстрые процессы регенерации. Операционная пленка с гипоаллергенной клеящей основой позволяет исключить многочисленные перевязки.

Вице-губернатор Оренбуржья Вера Баширова отметила, что молодежный форум «iВолга» — это, прежде всего, научно-образовательная среда, которую создает сама молодежь, открытая для новых идей и проектов.

В числе интересных проектов оренбургских студентов — проекты по краеведению, экологии, культуре. Одной из самых интересных работ, представленных на встрече, стал проект «Голос улиц» Анастасии Поляковой из Орска о записи аудиогидов об истории города для трансляции в трамваях. Главная цель проекта — повышение историческо-культурной грамотности населения.

Свою идею об организации в Бузулуке на базе Центральной библиотеки имени Л. Н. Толстова «Краеведческого центра — Мосты» представил студент Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала) Оренбургского государственного университета Павел Качайкин. Проект подразумевает создание Фонда краеведческой литературы, выставочных экспозиций, детского уголка «Библиокроха», школы юного краеведа «Истоки», историко-краеведческого общества и клуба.

Студентка Оренбургского государственного университета Дарья Леонтьева представила проект «Экомыло», направленный на привлечение внимания молодежи к проблемам экологии через мыловарение. На открытых площадках и домах детского творчества будут проходить мастер-классы по изготовлению мыла на основе травяных сборов и натуральных ингредиентов.

Вера Баширова отметила хороший уровень проработки представленных идей и пообещала ребятам всестороннюю поддержку правительства Оренбургской области в процессе реализации их проектов.

Добавим, молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» проходит в Самарской области начиная с 2013 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Организатором форума является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

В 2018 году форум проходил в Самаре с 26 июля по 4 августа, его участниками стали более 2 тысяч человек. Церемония награждения победителей форума — авторов лучших проектов — состоялась во время закрытия «iВолги-2018». Обращаясь к участникам, заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин поздравил ребят от имени полномочного представителя президента Российский Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и отметил, что за 10 дней молодежного форума Приволжья выполнены все задачи по образовательной, культурной и спортивной программам.

«В конкурсе грантов есть победители, но нет побежденных, потому что все участники «iВолги» получили полезный опыт проектной деятельности», — сказал заместитель полпреда президента России в ПФО.