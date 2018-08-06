Понедельник, 6 Августа 2018 года
09:59:39 МСК

В Омске выпустят книгу для дошкольников об истории города

Общество

Проект «Омск и Я» будет реализован за счет гранта правительства Омской области и частных средств

В Омске выпустят книгу для дошкольников об истории города
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Свято-Успенский кафедральный собор. Омск.

Омск, 6 августа 2018, 09:35 — REGNUM  Книга об истории Омска для дошкольников и детей начальных классов будет выпущена в рамках проекта «Омск и Я». На эти цели правительство Омской области выделило грант в размере 140 тысяч рублей, сообщили 6 августа в отделе информационной политики Омского государственного педагогического университета.

«Главное предназначение нашей книги заключается в создании условий для развития у детей интереса к истории родного города. Кроме этого, работа с книгой способствует формированию позитивного образа Омска», — пояснил один из авторов проекта студент ОмГПУ Василий Суббота.

Он добавил, что подобные проекты есть в других регионах, а в Омске это будет первый проект, направленный на взаимодействие ребенка с книгой и городскими локациями. Кроме государственного гранта, авторы планируют привлечь на реализацию проекта частные средства.

Читайте также: «Город достижений и открытий»: Омск празднует 302-летие со дня основания

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Книгоиздание
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить