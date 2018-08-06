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Потеплевшее море привело к росту острых кишечных инфекций в Ялте

Общество

В курортном регионе полуострова заболели 68 человек

Потеплевшее море привело к росту острых кишечных инфекций в Ялте
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
На пляжах Ялты

Ялта, Крым, 6 августа 2018, 09:20 — REGNUM  Потеплевшая морская вода у берегов Ялты стала благоприятной средой для размножения бактерий и других микроорганизмов, в результате заболеваемость острыми кишечными инфекциями в регионе увеличилась на 18 случаев — до 68 человек. Об этом на рабочем совещании в администрации Ялты 3 августа заявил начальник отдела межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виталий Задорожний.

«Половина заболевших — дети до шести лет. Они не могут контролировать себя на водных объектах и чаще заглатывают воду, поэтому призываем жителей и гостей Ялты быть осторожнее и благоразумнее при посещении водных объектов», — отметил специалист.

Он также подчеркнул, что показатели заболеваемости ОРВИ не превышают эпидпорога.

Как сообщало ИА REGNUM, перед началом лета в Роспотребнадзоре обещали следить за качеством воды в течение всего курортного сезона, поскольку нестандартные пробы воды традиционно фиксируются с конца июля и в августе.

По данным специалистов, в прошлом году на полуострове под конец сезона за неделю фиксировали от 450 до 700 случаев заболевания энтеровирусной инфекции из-за контактов с морской водой.

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