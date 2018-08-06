В Омске прошло совещание по актуальным проблемам улучшения пшеницы

Омск, , 09:16 — REGNUM Тринадцатое по счету международное совещание казахстанско-сибирской сети по улучшению пшеницы (КАСИБ) прошло в Омском государственном аграрном университете имени П.А.Столыпина, сообщает 6 августа пресс-служба вуза.

В работе совещания приняли участие ведущие ученые в области селекции и генетики пшеницы Международного центра улучшения кукурузы и пшеницы (СИММИТ), Омского ГАУ и аграрного научного Центра, селекционно-генетических институтов национального аграрного научно-образовательный центра Казахстана (НАНОЦ), Российской Академии наук (РАН).

Участники мероприятия представили доклады и результаты выполнения селекционных программ. Также они посетили опытные поля Омского ГАУ и Аграрного научного центра, осмотрели селекционные посевы яровой мягкой и твердой пшеницы, познакомились с опытом работы омских селекционеров.

Итогом совещания стала принятая программа селекционно-генетической работы на перспективу.