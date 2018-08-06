«Иск с того света»: свердловский суд рассматривает необычное дело

Екатеринбург, , 09:07 — REGNUM В Екатеринбурге свердловский арбитражный суд рассматривает дело о банкротстве одной из местных жительниц. В заявлении истцом заявлен супруг женщины Павел Неверов, убитый в апреле, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Факт регистрации такого заявления в суде вызвал интерес у местных журналистов. Впрочем, позднее ситуация прояснилось. Оказалось. что заявление подал управляющий Неверова.

Напомним, бизнесмен погиб 27 апреля. Павел Неверов в ходе перестрелки погиб на месте. А другой участник стрельбы позднее умер в больнице.

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