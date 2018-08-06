В реку Баксан в Кабардино-Балкарии выпущено 74 тысячи мальков форели

Нальчик, , 08:57 — REGNUM Специалисты Западно-Каспийского территориального управления Росрыболовства совместно с кабардино-балкарским филиалом компании РусГидро выпустили в реку Баксан 74 тысячи мальков форели, занесенной в Красную книгу. Об этом сообщает пресс-служба РусГидро.

Отмечается, что мероприятие реализовано в соответствии с планом по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в Кабардино-Балкарии. Всего в период с 2014 года кабардино-балкарский филиал РусГидро выпустил в реку Терек и ее притоки более 1,4 млн мальков ценных рыб.

При этом выпуск мальков — лишь одно из мероприятий, направленных на сохранение рыбных ресурсов республики. Ранее были оборудованы плотины гидроэлектростанций Каскада Нижне-Черекских ГЭС, которые позволяют ценным видам рыб свободно проходить на нерестилища.