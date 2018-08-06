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В реку Баксан в Кабардино-Балкарии выпущено 74 тысячи мальков форели

Общество

Мероприятие предусмотрено планом по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в республике

В реку Баксан в Кабардино-Балкарии выпущено 74 тысячи мальков форели
Форель

Нальчик, 6 августа 2018, 08:57 — REGNUM  Специалисты Западно-Каспийского территориального управления Росрыболовства совместно с кабардино-балкарским филиалом компании РусГидро выпустили в реку Баксан 74 тысячи мальков форели, занесенной в Красную книгу. Об этом сообщает пресс-служба РусГидро.

Отмечается, что мероприятие реализовано в соответствии с планом по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в Кабардино-Балкарии. Всего в период с 2014 года кабардино-балкарский филиал РусГидро выпустил в реку Терек и ее притоки более 1,4 млн мальков ценных рыб.

При этом выпуск мальков — лишь одно из мероприятий, направленных на сохранение рыбных ресурсов республики. Ранее были оборудованы плотины гидроэлектростанций Каскада Нижне-Черекских ГЭС, которые позволяют ценным видам рыб свободно проходить на нерестилища.

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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