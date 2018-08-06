Три уральских региона оказались непривлекательными для жизни

Курган, , 08:43 — REGNUM Уральский федеральный округ остаётся привлекательным для внутренней миграции. Но не все регионы стали в первой половине 2018 года заманчивыми для проживания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В первой половине 2018 года миграционный прирост Уральского федерального округа, по данным Росстата, составил 1402 человека. За аналогичный период 2017 года данный прирост составлял 3877 человек. Отметим, что показатель высчитывается путём учёта приехавших на территорию и выбывших из неё.

Традиционно люди тянутся за лучшей жизнью в Тюменскую область, где за январь-июнь 2018 года миграционный прирост составил 6121 человек (за аналогичный период 2017 года + 5096). Наблюдается миграционный прирост и в Свердловской области, который составил за обозначенный период 1120 человек (ранее +701).

Остальные регионы Уральского федерального округа отличились миграционной убылью населения. Самая высокая — в Курганской области. Здесь миграционная убыль составила 2713 человек. И это более, чем за аналогичный период 2017 года, когда было 1655 человек разницы между приехавшими и уехавшими. Далее идёт Челябинская область, где убыль составила 2603 человека, тогда как в первой половине 2017 года она была 701. Миграционная убыль отмечаемся в ХМАО — 83 человека, хотя в январе-июне 2017 года показатель был положительным, и был прирост на 753 человека. На Ямале миграционная убыль была всегда и связана с условиями работы на Крайнем Севере. В первом полугодии 2018 года она составила 440 человек, в аналогичном периоде 2017 года — 317.

Читайте ранее в этом сюжете: Молодые курганцы стремятся покинуть регион