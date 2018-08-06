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Стоимость работ по расширению кладбища Перми снизили на 33 млн рублей

Общество

Победитель аукциона оценил работы по расширению крупнейшего кладбища города в 98 млн рублей. Предложенная цена оказалась минимальной

Стоимость работ по расширению кладбища Перми снизили на 33 млн рублей
Devanath
Кладбище

Пермь, 6 августа 2018, 08:35 — REGNUM  В Перми кладбище «Северное» расширят не за 131 млн рублей, а на 33 млн рублей меньше этой суммы. В результате аукциона цена сбита до 98 млн рублей.

На участие в конкурсе поступило три заявки, но соответствовали конкурсным две. Исполнитель муниципального контракта должен исполнить договор до 30 октября 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на кладбище «Северном» прекратили захоронения из-за отсутствия площадей. Кладбище увеличат на 30 га. Подрядчик должен проложить дорожную сеть, водоотвод, выполнить работы по благоустройству территории. Добавим, что «Северное» является крупнейшим пермским кладбищем и входит в число крупных кладбищ европейских стран. Его площадь составляет более 200 га.

Стоит отметить, что помимо реконструкции существующего кладбищенского комплекса в Перми запланировано обустройство нового кладбища. Оно должно появиться в районе пересечения Лядовского тракта и Восточного обхода. Площадь составит 40 га.

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