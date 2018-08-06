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На Урале закрыли ещё один детский лагерь

Общество

Этим летом приёма больше не будет

На Урале закрыли ещё один детский лагерь
Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». реж. Элем Климов. 1964. СССР
Летний лагерь

Краснотурьинск, Свердловская область, 6 августа 2018, 08:02 — REGNUM  В Свердловской области закрыт ещё один детский летний лагерь. На 90 суток приостановлена деятельность лагеря в Краснотурьинске, сообщает областное управление ФССП.

Поводом для такой меры стали многочисленные нарушения. В лагере работали граждане, не прошедшие медосмотра, а питание детей не было налажено.

Работа приостановлена на 90 суток. Фактически лагерь в 2018 году работать уже не будет.

Напомним, ранее в нескольких территориях региона тоже были закрыты детские лагеря.

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Организация летнего отдыха детей
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