Засуха на севере Китая грозит уступить место паводкам

Пекин, , 08:02 — REGNUM Ливни, начавшиеся 5 августа, положат конец засухе и палящему зною, которые хозяйничали на севере и северо-востоке Китая почти неделю, сообщили в Государственном метеоцентре Китая, передает 5 августа агентство Синьхуа.

С 5 по 7 августа дожди с грозами ожидаются над большей частью севера и северо-запада Китая, а также в некоторых районах северо-востока страны. Некоторые районы Внутренней Монголии, провинций Цзилинь и Ляонин ожидают мощные ливни, которые помогут нейтрализовать последствия засухи. Однако, есть риски того, что они спровоцируют наводнения.

Напомним, что с 29 июля над большей частью севера Китая установилась исторически аномальная жара, которая принесла засуху в провинции Цзилинь и Ляонин. В течение недели в регионе был введен минимальный «желтый» уровень предупреждения о температурной опасности по трехцветной шкале.

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