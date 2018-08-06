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Упавшего с высоты ребёнка в Новой Москве доставили в больницу на вертолёте

Общество

Мальчик получил различные травмы, но выжил

Упавшего с высоты ребёнка в Новой Москве доставили в больницу на вертолёте
Вертолет скорой помощи

Москва, 6 августа 2018, 07:54 — REGNUM  В Новой Москве в поселке Мосрентген с высоты упал трёхлетний ребёнок. Чтобы доставить мальчика в столичную больницу был задействован санитарный вертолёт.

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С места происшествия пострадавшего ребёнка эвакуировал экипаж вертолёта Московского авиационного центра. На борту маленького пацинета сопровождала авиамедицинская бригада. Как уточнили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, мальчик получил различные травмы. Их тяжесть, а также высота, с которой упал ребёнок, не уточняются.

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Как сообщало ИА REGNUM, только за первые четыре месяца 2018 года в Москве авиамедицинские бригады оказали помощь на месте или эвакуировали в лечебные учреждения города более 150 человек.

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