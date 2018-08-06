Выставку в честь 200-летия Маркса в Пекине посетили более 2 млн гостей

Пекин, , 07:13 — REGNUM Трехмесячную выставку, посвященную 200-летней годовщине со дня рождения Карла Маркса, которая завершилась в Пекине, посетило боле 2 млн гостей, сообщили организаторы, передает 5 августа агентство Синьхуа.

Количество посетителей выставки увеличивалось от месяца к месяцу, достигнув отметки 36,8 тыс. человек в день в июле, отметили в Государственном музее Китая, где она проходила. Для выставки было выбрано название «Сила правды», чтобы подчеркнуть ключевые принципы жизни великого философа.

На выставке были представлены образцы работ по китаизированному марксизму и современного марксистского искусства. Кроме того, на выставке можно наблюдать 100 рукописей Маркса, Энгельса и Ленина, более 900 книг, 150 фотографий и 70 марксистских произведений искусства и шесть скульптур.

Напомним, что 5 мая 2018 года исполнилось 200 лет со дня рождения великого ученого и философа-практика Карла Маркса. По случаю этой круглой даты в Китае прошли выставки, семинары и круглые столы, на которых обсуждалась актуальность учения Маркса для построения «социализма с китайскими особенностями в новую эпоху».

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