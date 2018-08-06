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У китайских должников отняли возможность проживать в дорогих отелях

Общество

Должникам города Чунцина было отказано в проживании в четырех‑ и пятизвездочных гостиницах 2187 раз с октября 2017 года

У китайских должников отняли возможность проживать в дорогих отелях
rdesai
Отель. Китай

Чунцин, Китай, 6 августа 2018, 06:59 — REGNUM  Высококлассным отелям в городе Чунцине на юго-западе Китая предписано не обслуживать должников, сообщили в полиции, передает 5 августа агентство Синьхуа.

Должникам было отказано в проживании в четырех и пятизвездочных гостиницах 2187 раз с октября 2017 года, отметили в муниципальном бюро общественной безопасности города Чунцина. Судебные черные списки должников были переданы системе информационного управления гостиниц Китая. Ежели кто-либо из находящихся в списке пожелает остановиться в том или ином высококлассном отеле, ему будет автоматически дан отказ. Те же отели, которые каким-то образом обойдут запрет, получат серьезный штраф.

Отметим, что китайские суды осваивают новые возможности наказания для тех, кто уклоняется от уплаты задолженности по кредитам в рамках работы по повышению надёжности кредитной рейтинговой системы страны. Так, должники с низким рейтингом в рейтинговом агентстве Sesame Creditу, принадлежащему интернет-гиганту Alibaba, уже не могут летать первым классом в самолетах.

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Проблемы и нарушения в области кредитования физических лиц
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