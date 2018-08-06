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Китайские суды за первое полугодие 2018 года приняли 12,3 млн новых дел

Общество

30 июня по всему Китаю действовало 124 тыс. судей, которые приняли на рассмотрение около 100 дел

Пекин, 6 августа 2018, 06:47 — REGNUM  Суды по всему Китаю приняли около 12,3 млн новых дел на рассмотрение за первую половину текущего года, сообщили в Верховном народном суде (ВНС) Китая, передает 5 августа агентство Синьхуа.

30 июня по всему Китаю действовало 124 тыс. судей, которые приняли на рассмотрение около 100 дел с начала 2018 года. Количество дел на одного судью в Пекине, Чунцине и провинции Чжэцзян в среднем превысило 150. Суды по всей стране закрыли 9,53 млн дел за первое полугодие, что на 4,41% больше, чем за тот же период 2017 года.

Шесть окружных судов ВНС по Шэньчжэню, Шэньяну, Нанкину, Чжэнчжоу, Чунцину и Сианю приняли на рассмотрение 7873 новых дел за шесть месяцев или 68,5% всех новых дел ВНС. За тот же период окружные суды закрыли 6140 дел или 69% всех закрытых ВНС дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае начал действовать второй в стране Международный арбитражный суд. Он расположен на острове Санья, которые стараниями Компартии Китая в настоящее время превращается в зону свободной торговли.

Читайте ранее в этом сюжете: Второй в Китае Международный арбитражный суд начал работу в провинции Санья

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