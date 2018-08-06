Школы Тюмени и Ямала попались на раскрытии сведений об учащихся

Тюмень, , 06:48 — REGNUM На сайтах четырёх школ Тюмени и ЯНАО были обнаружены признаки нарушения персональных данных учащихся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Роскомнадзора по Тюменской области.

Персональные данные несовершеннолетних были размещены в свободном доступе на сайтах школ № 51 города Тюмени, посёлка Харп, № 1 Нового Уренгоя и № 1» посёлка Уренгой Пуровского района.

По результатам проверки директорам направлены требования об устранении выявленных нарушений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2018 года Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект об обработке персональных данных детей. Предлагается наделить законных представителей несовершеннолетних граждан полномочием давать согласие на обработку персональных данных лиц, не достигших 14 лет. Сейчас такой порядок предусмотрен только в отношении недееспособных граждан.

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