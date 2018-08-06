На юго-западе Китая обнаружены находящиеся на грани вымирания орхидеи

Куньмин, Китай, , 06:26 — REGNUM Две группы находящихся под угрозой вымирания орхидей вида corybas taliensis были обнаружены в горах Гаолигун в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщили в Юньнаньском Галигунском природном заповеднике, передает 5 августа агентство Синьхуа.

Команда исследователей обнаружила растения на общей площади более 10 тыс. кв. км на высотах в диапазоне от 2,4 до 2,7 тыс. метров. Таким образом, впервые было подтверждено существование этих растений в данном районе. Corybas taliensis крайне чувствительны к человеческой деятельности, поэтому они нуждаются в защите, отмечает исследователь Куньминского института ботаники Дао Чжилин.

Отметим, что corybas taliensis занесены в список видов, находящихся на грани вымирания, Международного союза охраны дикой природы. Ранее в Юньнани ученые нашли самое крупное в своем роде 45-метровое аnnamocarya sinensis.

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