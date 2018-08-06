В Омске с площадок Дня города вывезли более тысячи кубометров мусора

Омск, , 06:20 — REGNUM Омск приводят в порядок после Дня города. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, уборку территорий проводит городское управление дорожного хозяйства и благоустройства. Только с Набережной Тухачевского, Воскресенского и Выставочного скверов, где проходила выставка «Флора-2018», к утру 5 августа вывезли 330 кубометров мусора.

С остальных территорий и площадок за сутки убрали и вывезли 690 кубометров мусора. Таким образом, всего с площадок Дня города вывезли более тысячи кубометров мусора. Также сотрудники управления моют тротуары и дороги, поливают цветы и газоны.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Омск 4 августа отпраздновал 302-летие со дня основания. В дни празднования город посетили 18 российских и зарубежных делегаций, представители шести дипломатических миссий, городов-побратимов.

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