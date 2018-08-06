В Германии муха разбила мечты о мировом рекорде

Берлин, , 05:37 — REGNUM Немецкие энтузиасты попытались установить мировой рекорд по падению цепочки из мини-домино. Их планам помешала муха, сообщает Der Spiegel.

В городе Нидда группа из 20 человек на протяжении двух недель выстраивала цепочку из костяшек мини-домино, чтобы потом разрушить её. Муха, задевшая одну из костяшек, запустила процесс раньше времени.

Тем не менее был установлен новый рекорд для Германии — одна за другой упали 569 229 костяшек. Ранее энтузиастам удалось уронить 538 тыс. костяшек. По замыслу игры, в цепочке должно было быть 600 тыс. костяшек.

Как сообщало ИА REGNUM, жители разных стран регулярно устанавливают самые разнообразные и необычные рекорды. Так, житель Индии Шридхар Чиллал впервые за 66 лет подстриг ногти на левой руке. Их суммарная длина превысила 9 м.

В США в середине июля был поднят в воздух самый большой в мире бумажный самолет. Его длина — 19,5 м, а вес — около 680 кг.

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