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На юге Китая трое подозреваемых в ограблении переданы полиции Гонконга

Общество

Предположительно, они принимали участие в ограблении ювелирной лавки и магазина часов в районе Чисачёй Гонконга 1 июля 2018 года

Гонконг, Китай, 6 августа 2018, 05:04 — REGNUM  Полиция провинции Гуандун передала троих подозреваемых в ограблении ювелирного магазина гонконгским коллегам, сообщает агентство Синьхуа.

Трое подозреваемых гонконгцев предположительно принимали участие в ограблении ювелирной лавки и магазина часов в районе Чисачёй Гонконга 1 июля 2018 года. Тогда было украдено 32 единицы дорогих часов и шесть браслетов общей суммой в 23 млн гонконгских долларов ($2,9 млн).

Злоумышленники затем сбежали через границу прежде, чем их поймала полиция Шэньчжэня вместе с еще двумя подозреваемых жителей китайского материка. Полиция изъяла 12 единиц часов и 1,74 млн гонконгских долларов наличными. Передача подозреваемых состоялась вечером по местному времени 4 августа. Полиция Гонконга, в свою очередь, задержала еще восьмерых подозреваемых.

Напомним, что за 2018 год полиция китайского материка передала своим гонконгским коллегам восьмерых подозреваемых, включая четверых, связанных с умышленным нанесением вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть, а также наркоторговлей.

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