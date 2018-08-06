Китайский гигант Tencent опубликовал доклад об угрозах в интернете

Пекин, , 04:51 — REGNUM Доклад о неприкосновенности личной жизни в интернете и мошенничестве озадачил граждан Поднебесной, заставив их особое внимание обращать угрозам безопасности личной информации в интернете, исходящих от телефонных мошенников и вредоносных сайтов, передает агентство Синьхуа.

Китайский технологический гигант Tencent Holdings обнаружил 96,8 млн вредоносных интернет-сайтов, а также указал 29,7 млн телефонных номеров, используемых мошенниками, а также заблокировал 18,3 млн мошеннических сообщений за первые шесть месяцев 2018 года, говорится в совместном докладе, выпущенном Исследовательским центром Tencent и Центром данных китайского интернета. Отмечается также, что 56,9% опасных сайтов являются порнографическими, а 34,4% связаны с интернет-казино.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках борьбы с вредным онлайн-контентом в Китае за первое полугодие нынешнего года было удалено порядка тысячи видео и музыкальных композиция, фильмов и исследований музыкальных произведений, оправдывающих фашизм и милитаризм.

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