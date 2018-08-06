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Изнуряющий зной и не думает уходить с большей части территории Китая

Общество

Температуры где-то достигают 35-36 градусов и даже 39 градусов Цельсия, отмечают метеорологи

Пекин, 6 августа 2018, 04:39 — REGNUM  Китайские метеорологи продлили действия «желтого» уровня погодной опасности после того, как 4 августа большая часть территории страны оказалась под властью раскаленных воздушных масс, сообщает агентство Синьхуа.

Начиная с субботы южные районы реки Янцзы на Цзяньхуайской равнине, районы Сычуаньского бассейна, провинций Цзилинь, Ляонин, Синьцзян-Уйгурского автономного района и Внутренней Монголии ощущают на себе пришествие разогретого воздуха. Температуры где-то достигают 35−36 градусов и даже 39 градусов Цельсия, отмечают метеорологи.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Шэньян провинции Ляонин на северо-востоке Китая был побит абсолютный температурный рекорд 1952 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Шэньяне на северо-востоке Китая побит абсолютный температурный рекорд

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