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На юго-западе Китая у наркоторговцев изъято 60 кг метамфетамина

Общество

Задержаны двое подозреваемых

Куньмин, Китай, 6 августа 2018, 04:20 — REGNUM  Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала двух человек, перевозивших 60 кг метамфетамина, сообщает агентство Синьхуа.

Полиция города Линьцан остановила ранним утром по местному времени 1 августа автомобиль, двигавшийся по одному из скоростных шоссе. В нем находилось два три мешка с метамфетамином. Дальнейшее расследование привело к поимке еще одного водителя с наркотиками в машине. Оба подозреваемых находились под воздействием запрещенных веществ. Расследование продолжается.

Напомним, что 1 августа также стало известно о поимке полицией Китая и Малайзии 11 подозреваемых в занятии наркоторговлей, а также об изъятии 250 кг метамфетамина. Стоит также отметить, что провинция Юньнань является китайским форпостом по борьбе с нелегальной наркоторговлей, где изымается до 80% всех наркотиков, изымаемых в Китае.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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