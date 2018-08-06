Заключение о смерти в ЦАР Орхана Джемаля потеряли

Москва, , 04:18 — REGNUM Российские дипломаты прикладывают усилия для восстановления утерянного заключения о смерти журналиста Орхана Джемаля в Центрально-Африканской республике (ЦАР). Об этом написала в соцсети Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Документ, подписанный российским консулом в ЦАР, пропал во время транспортировки тела, написал на своей странице в соцсети журналист Максим Шевченко. По его словам, из-за этого похороны Джемала откладываются.

«К МИДу нет претензий», — отметил Шевченко.

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Захарова прокомментировала запись Шевченко, отметив, что потерял заключение, вероятно, перевозчик. Так как в противном случае тело журналиста не смогли бы доставить во Францию и отправить дальше в Россию.

«Российское посольство в ЦАР, Следственный комитет и МИД на связи для восстановления документа», — пояснила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в ЦАР были найдены мёртвыми российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Предположительно, на журналистов напали ради ограбления и затем убили.

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