В Китае запущен проект раннего выявления порока сердца у новорожденных

Пекин, , 04:12 — REGNUM Государственный комитет КНР по здравоохранению запустил проект выявления врожденного порока сердца среди новорожденных в 24 регионах страны уровня провинций, включая город Шанхай и провинцию Хэбэй, с целью снизить уровень неонатальной смертности, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Скрининг проводится среди новорожденных от шести до семидесяти двух часов от роду, и ожидается, что он позволит лучше идентифицировать заболевание у малышей и своевременно оказать им медицинскую помощь. Чем раньше ребенок получит необходимую диагностику и лечение, тем ниже будет уровень младенческой смертности от любых врожденных заболеваний, отметил представитель комитета Цинь Гэн, добавив, что младенческая смертность все еще является крайне серьезной проблемой для Китая.

Отметим, что в 2017 году младенческая смертность в Китае составила 6,8 на тысячу рожденных, что на 34% ниже, чем в 2012 году. Власти планируют снизить этот показатель до 5 на тысячу к 2030 году. Пока же не выявленный вовремя врожденный порок сердца является одной из основных причин младенческой смертности в Поднебесной.