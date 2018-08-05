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Жителям Москвы и Подмосковья пообещали «температурную пилу»

Общество

6 августа в регионе погода еще будет теплой, воздух в дневное время прогреется до +26...+28°С

Жителям Москвы и Подмосковья пообещали «температурную пилу»
Рене Магритт. Шторм . 1932

Москва, 5 августа 2018, 22:36 — REGNUM  Так называемая «температурная пила», то есть резкие перепады температур, ожидает в ближайшие дни жителей Москвы и Московской области. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

"Предстоящая неделя (с 6 августа по 12 августа) в столичном регионе ознаменуется температурной «пилой», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 6 августа в регионе погода еще будет теплой, воздух в дневное время прогреется до +26…+28°С. Однако уже 8 августа жителей Москвы и Подмосковья ждет резкое похолодание. Так, температура воздуха в столичном регионе днем составит до +23…+25°С, а ночью — всего +11…+13°С.

Похожие погодные метеоусловия сохранятся 9, 10 и 11 августа, однако в эти дни температура начнет постепенно расти. В воскресенье столбики термометров снова поползут вниз, отмечают синоптики.

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