В Москве обнаружен труп сына главы крупной компании по торговле оружием

Москва, , 20:30 — REGNUM 26-летний сын председателя совета директоров оружейной компании «Кольчуга» найден мертвым в Москве. Об этом сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.

По их словам, труп молодого человека был обнаружен в квартире жилого дома на улице Малая Бронная.

«Квартира была заперта изнутри», — сообщили источники в правоохранительных органах.

В настоящее время устанавливается «давность смерти мужчины».

По факту смерти мужчины Главное следственное управление СКР по Москве проводит проверку.

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