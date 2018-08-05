В Грузии есть люди, не подозревающие о существовании интернета — опрос

Тбилиси, , 20:05 — REGNUM Итоги масштабного опроса в Грузии опубликовали 4 августа американские исследователи Национального демократического института США (NDI).

Исследователи опросили около 2 409 жителей Грузии старше 18 лет. Темой опроса была частота пользования интернетом гражданами Грузии.

Опрос показал, что 54% местных жителей пользуются интернетом каждый день. Ещё 10% сообщили, что выходят в сеть хотя бы раз в неделю, а 1% — раз в месяц. Реже чем раз в месяц интернет используют 5% опрошенных.

Кроме того, было выяснено, что 1% граждан вообще не знает о существовании интернета, а 28% опрошенных не выходили в интернет никогда.

Наибольшая интернет-активность пользователей отмечается в столице Грузии, Тбилиси. Здесь постоянно пользуются возможностями всемирной паутины 81% опрошенных, 3% респондентов заходят в сеть не чаще 1 раза в неделю, а совсем не используют интернет 16% граждан.

В сельской местности 49% опрошенных пользуются интернетом, а 41% не заходят в сеть вообще.

Опрос проводился с 23 июня по 8 июля этого года. Погрешность в исследованиях, по словам авторов исследования, может составить не более 1,9%.

Напомним, что исследователи из NDI оценивают общественное мнение в Грузии с 2010 года. Специалистами регулярно проводятся опросы населения на различные темы.