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Житель Калуги осужден за убийство женщины

Общество

Мужчина осуждён на 11 лет лишения свободы

Житель Калуги осужден за убийство женщины
AlexVan
Тюрьма

Калуга, 5 августа 2018, 17:37 — REGNUM  Калужским районным судом за убийство приговорён к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима 42-летний уроженец Калуги Анатолий Л.

Как сообщила 5 августа корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина, судебным следствием установлено, в декабре 2017 года осужденный во время ссоры умышленно убил свою подругу.

Между тем осужденный вину в совершении преступления не признал, пояснив суду, что его подругу якобы избили на улице незнакомые лица. Однако в ходе судебного следствия стороной обвинения вина мужчины была полностью доказана.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в первом полугодии 2018 года раскрываемость убийств, следователями регионального управления СК России составила 92%. Всего было раскрыто 24 убийства, а также 19 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего впоследствии смерть потерпевшего.

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