В Калужской области осужден директор за невыплату зарплаты сотрудникам

Калуга, , 16:58 — REGNUM В Калужской области осужден бывший генеральный директор ООО «ИнтелПожСистем» за не выплату зарплаты сотрудникам.

Как сообщил 5 августа корреспонденту ИА REGNUM руководитель следственного отдела по Боровскому району СУ СК России по Калужской области Дмитрий Анненков, следствием и судом установлено, что с октября 2015 по июль 2016 года директор в полном объёме не выплачивал заработную плату двум работникам, задолжав им 980 тысяч рублей. Вместо заработной платы директор производил платежи, имеющие более позднюю очередь выплат. Организация ООО «ИнтелПожСистем» занималась строительством многоквартирных трехэтажных домов в Боровском районе. Директор пояснял работникам, что у него нет средств, поскольку квартиры в строящемся доме не продавались.

Между тем, решением суда в 2017 году фирма была признана банкротом. Однако в ходе расследования было организовано взаимодействие с конкурсным управляющим. За счет продажи имущества организации задолженность перед работниками была погашена в полном объеме.

«Приговором суда, бывшему генеральному директору обанкротившегося ООО «ИнтелПожСистем» Фёдору Р. назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей», — сказал Анненков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, задолженность по зарплате перед работниками предприятий Калужской области к 1 марта 2018 года достигла 171 млн рублей. Большая часть суммы — это задолженность организаций-банкротов, либо предприятий, которые находятся в процессе банкротства. Также 6,5 тыс. нарушений в сфере трудового законодательства выявлено правоохранителями области в 2017 году. Возбуждено 20 уголовных дел. Большая часть нарушений связана с невыплатой заработной платы и так называемой теневой занятостью.

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