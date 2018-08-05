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Адвокат Петросяна: «Мы все-таки просим расторгнуть брак»

Общество

«Нам пришлось подать встречное исковое заявление»

Москва, 5 августа 2018, 16:53 — REGNUM  Юморист Евгений Петросян подал встречный иск о разделе имущества и расторжении брака к своей супруге Елене Степаненко. Об этом сообщил адвокат артиста Сергей Жорин в интервью ТАСС.

«Нам пришлось подать встречное исковое заявление (к Степаненко), где мы все-таки просим расторгнуть брак», — сказал Жорин.

По его словам, защита Петросяна также указывает в заявлении тот вариант раздела имущества, который бы устроил «готового к диалогу и компромиссу» юмориста.

Как ранее передавало ИА REGNUM, юмористка Елена Степаненко планирует разделить совместно нажитое имущество с артистом Евгением Петросяном. Именно такое требование содержится в иске, который Степаненко подала в июле текущего года в Хамовнический суд Москвы.

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