Адвокат Петросяна: «Мы все-таки просим расторгнуть брак»

Москва, , 16:53 — REGNUM Юморист Евгений Петросян подал встречный иск о разделе имущества и расторжении брака к своей супруге Елене Степаненко. Об этом сообщил адвокат артиста Сергей Жорин в интервью ТАСС.

«Нам пришлось подать встречное исковое заявление (к Степаненко), где мы все-таки просим расторгнуть брак», — сказал Жорин.

По его словам, защита Петросяна также указывает в заявлении тот вариант раздела имущества, который бы устроил «готового к диалогу и компромиссу» юмориста.

Как ранее передавало ИА REGNUM, юмористка Елена Степаненко планирует разделить совместно нажитое имущество с артистом Евгением Петросяном. Именно такое требование содержится в иске, который Степаненко подала в июле текущего года в Хамовнический суд Москвы.

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