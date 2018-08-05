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Расплата за плохое питание детей Зауралья — больше миллиона рублей

Общество

Роспотребнадзор обнародовал итоги проверок организации питания в образовательных учреждениях Курганской области в 2017-2018 учебном году

Расплата за плохое питание детей Зауралья — больше миллиона рублей
Cenya Glova
Школьная столовая

Курган, 5 августа 2018, 16:38 — REGNUM  На более миллиона рублей оштрафованы за некачественное питание детей общеобразовательные учреждения Зауралья в течение 2017−2018 учебного года. Было составлено 168 протоколов об административном правонарушении в детсадах, и 232 — в школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора.

Санитарно-эпидемиологический надзор проводился в 283 дошкольных и 249 общеобразовательных организаций. Охват составил половину всех действующих в регионе десадов и школ. За минувший учебный год поступило 12 жалоб от граждан на неудовлетворительную организацию питания в образовательных учреждениях.

И если 100% дошколят получает горячее питание, то среди учащихся 1−4 классов — 88%, с 5−11 класса — 64,9%.

В ходе проверок организации питания детей выявлены такие нарушения, как отступление от согласованных меню, отсутствие технологических карт на приготовляемые блюда, нарушение условий хранения пищевых продуктов; несоблюдение технологии приготовления блюд и кулинарных изделий, несоблюдение питьевого режима и так далее.

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Проблемы организации питания в школах и детских садах
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