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Западные стандарты отчетности по здравоохранению навязываются Узбекистану

Общество

Разработку реформы осуществляли иностранные эксперты

Ташкент, 5 августа 2018, 13:29 — REGNUM  В Узбекистане внедряется инновационная модель управления здравоохранением. Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает 4 августа Синьхуа со ссылкой на местное информационное агентство «Жахон».

Разработка реформы осуществлена при поддержке ряда крупных западных экспертных организаций, в частности британской «GMS Service International».

Официальной целью подписанного документа провозглашается укрепление здоровья населения, выраженное соответствующей статистикой, а также — это главное — переход к международным стандартам отчетности.

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