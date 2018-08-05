Западные стандарты отчетности по здравоохранению навязываются Узбекистану

Ташкент, , 13:29 — REGNUM В Узбекистане внедряется инновационная модель управления здравоохранением. Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает 4 августа Синьхуа со ссылкой на местное информационное агентство «Жахон».

Разработка реформы осуществлена при поддержке ряда крупных западных экспертных организаций, в частности британской «GMS Service International».

Официальной целью подписанного документа провозглашается укрепление здоровья населения, выраженное соответствующей статистикой, а также — это главное — переход к международным стандартам отчетности.