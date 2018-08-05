Гидрометцентр: В Москве сохраняется «желтый» уровень погодной опасности

Москва, , 12:47 — REGNUM В Москве на протяжении ближайших 36 часов сохраняется «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает Гидрометцентр России.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

Напомним, ранее Гидрометцентр сообщил, что погода в столичном регионе будет жаркой и ветреной. При этом во второй половине дня ожидаются дожди с грозами.

В регионе сохраняется высокая пожароопасность.