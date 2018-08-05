Дело львовского танцовщика-«сепаратиста» развалилось

Львов, Украина, , 12:59 — REGNUM Бывший солист Львовского национального театра оперы и балета Николай Санжаревский не виновен в «сепаратизме», «госизмене» и совращении малолетней, сообщило 3 августа издание Strana.ua.

Дело против 35-летнего артиста закрыто из-за отсутствия уголовного правонарушения.

Санжаревский рассказал журналистам, что дело рассыпалось, поскольку скриншоты из социальных сетей, лежавшие в основе доказательной базы, оказались фальшивыми.

Отметим, что в травле артиста в соцсетях принимал участие народный депутат Украины Антон Геращенко, который обвинил Санжаревского в совращении малолетней.

«Девочку, которую приплели в мой «огород», я знаю. В 12 лет она писала стихи и прозу, сочиняла хореографию и вообще очень позитивный, активный, передовой человек. Дико то, что кто-то может запросто оклеветать не только взрослого, но ещё и несовершеннолетнего человека, и при этом себя чувствовать вполне комфортно и собирать лайки», — рассказал танцовщик.

Сейчас Санжаревский, который вот уже полгода живет без работы, пытается вернуться на сцену.

Напомним, в 2016 году суд оправдал ивано-франковского журналиста Руслана Коцабу, которого обвиняли в государственной измене за то, что он открыто выступил против гражданской войны на Украине.

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