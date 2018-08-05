Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта

Москва, , 12:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление работникам и ветеранам железнодорожного транспорта в связи с их профессиональным праздником. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что стальные нити железных дорог обеспечивают надёжную транспортную коммуникацию между регионами России, напрямую влияют на показатели социально-экономического и промышленного роста, а также являются залогом благополучия близлежащих городов и посёлков.

Благодаря усердному труду работников железнодорожной отрасли идёт реализация новых инфраструктурных проектов, повышается общая эффективность работы всего транспортного комплекса.

Путин выразил уверенность, что честное, добросовестное отношение к делу и приверженность традициям, заложенным предшественниками, позволят работникам железнодорожного транспорта и впредь добиваться намеченных целей.

День железнодорожника, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа в ряде стран — бывших республиках Советского Союза, ведет свою историю еще из XIX века.

Этот профессиональный праздник работников данной отрасли был учрежден в России еще в 1896 году и был приурочен к дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог. В период его правления были построены первая прогулочная железная дорога в Царское село, первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы. День железнодорожника в те годы, вплоть до 1917 года, праздновался 25 июня.

Вновь праздник стали отмечать с 1936 года. Позднее его празднование перенесли на первое воскресенье августа.