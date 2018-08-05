На Украине чтят память жертв политических репрессий

Киев, , 12:17 — REGNUM В Киеве пройдут мероприятия ко дню памяти жертв политических репрессий 30-х годов XX века, сообщил Украинский институт национальной памяти (УИНП) 5 августа на официальной странице.

В 9:00 мск началась литургия в Покровской церкви на Контрактовой площади, с 11 до 12 прошли мемориальные мероприятия у памятника «Крест репрессированным». Они продолжатся в 13:00 мск в мемориальном комплексе «Быковнянские могилы».

Напомним, официальная комиссия под руководством П.Н. Поспелова установила, что в 1937—1938 годах по подозрению в антисоветской деятельности было арестовано свыше 1,5 млн человек, из них менее 700 тыс. приговорено к расстрелу. Эти цифры подтвердил российский историк Виктор Земсков, опровергнув данные о многих миллионах жертв сталинских репрессий, которые распространялись в обществе во время Перестройки.

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