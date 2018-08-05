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Среди нелегалов в Югре преобладают граждане Таджикистана

Общество

За семь месяцев 2018 года судебные приставы Югры выдворили за пределы России 1 195 иностранных граждан

Ханты-Мансийск, 5 августа 2018, 16:06 — REGNUM  Среди нелегальных мигрантов в Югре преобладают граждане Таджикистана. Как правило, мигранты въезжают в Россию, пользуясь безвизовым режимом сроком на 90 суток, но потом не торопятся добровольно покидать территорию нашей страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ФССП по ХМАО.

За семь месяцев 2018 года судебные приставы Югры выдворили за пределы России 1 195 иностранных граждан. В 2017 году заставили покинуть территорию РФ 912 иностранцев.

Среди выдворенных нелегалов не первый год преобладают граждане Таджикистана, их в 2018 году было 561. Затем из Узбекистана — 282 человек, из Киргизии — 143 и Азербайджана — 110 человек.

В прошлом году судебными приставами Югры было отправлено на родину 2 020 нелегальных мигрантов. Незаконное пребывание на территории России карается штрафом в размере от двух до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.

Читайте ранее в этом сюжете: Из Сургута (Югра) выдворяют нелегальных мигрантов

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