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Решение о независимой украинской церкви примут к осени — лидер раскольников

Общество

Ранее ходили слухи об издании томоса к празднованию 1030-летия крещения Руси

Киев, 5 августа 2018, 09:59 — REGNUM  Константинопольский патриархат издаст томос об автокефалии украинской православной церкви к концу лета или в сентябре, заявил руководитель непризнанной религиозной организации «Киевский патриархат» Михаил Денисенко, известный как Филарет, сообщил 4 августа украинский «Пятый канал».

По словам Филарета, сразу после издания томоса Украинская православная церковь, а также раскольничьи организации «Киевский патриархат» и «Украинская автокефальная православная церковь» должны провести объединительный собор для создания единой поместной православной церкви.

«Епископат на архиерейском соборе должен избрать единого предстоятеля украинской православной церкви», — считает Филарет.

Напомним, ранее Филарет дал интервью, в котором заявил, что после издания томоса его организация отберет у украинской православной церкви Московского патриархата крупнейшие святыни — Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

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