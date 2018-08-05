Воскресенье, 5 Августа 2018 года
11:09:47 МСК

МЧС: Штормовое предупреждение в Приморье не оправдалось

Общество

Всё работает

Владивосток, 5 августа 2018, 09:40 — REGNUM  Штормовое предупреждение в Приморском крае на выходные дни — 4 и 5 августа не оправдалось. Об этом сегодня сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в Приморье на 4 и 5 августа. В регионе ожидались сильные ливневые дожди и шквалистый ветер. Однако, все оказалось не так страшно.

Дожди были, но количество принесенных ими осадков оказалось не столь велико и не привело к каким-либо серьёзным последствиям. Ветер не вызвал каких-либо проблем в электроснабжении населенных пунктов.

Аэропорты и железные дороги работают в штатном режиме. Автомобильное сообщение не прервано. Происшествий на социальных объектах не произошло.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить