МЧС: Штормовое предупреждение в Приморье не оправдалось

Владивосток, , 09:40 — REGNUM Штормовое предупреждение в Приморском крае на выходные дни — 4 и 5 августа не оправдалось. Об этом сегодня сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в Приморье на 4 и 5 августа. В регионе ожидались сильные ливневые дожди и шквалистый ветер. Однако, все оказалось не так страшно.

Дожди были, но количество принесенных ими осадков оказалось не столь велико и не привело к каким-либо серьёзным последствиям. Ветер не вызвал каких-либо проблем в электроснабжении населенных пунктов.

Аэропорты и железные дороги работают в штатном режиме. Автомобильное сообщение не прервано. Происшествий на социальных объектах не произошло.