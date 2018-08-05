Голодец: турпоток в Крым вырос в 2018 году на четверть

Москва, , 09:30 — REGNUM За семь месяцев 2018 года более чем на четверть возросло количество туристов, выбирающих местом своего отдыха Крым, заявила вице-премьер Ольга Голодец. Об этом пишут 5 августа «Известия».

"С момента открытия Крымского моста через него проехало уже 1,5 млн туристов, и за семь месяцев мы видим приток туристический на крымскую землю на 26%», — цитирует газета слова зампреда правительства России.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля министр курортов и туризма правительства Крыма Вадим Волченко заявил, что за прошедший период 2018 года Крым посетили почти 3,3 млн туристов.

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