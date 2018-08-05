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Над Югрой пролетел неопознанный объект

Общество

Метеорит?

Нефтеюганск, Югра, 5 августа 2018, 07:45 — REGNUM  В Югре местные жители стали свидетелями падения неопознанного объекта. Видео, на котором запечатлено неизвестное небесное тело, опубликовано в соцсетях.

Свидетелями пролёта светящегося неизвестного объекта стали жители Сургута и Нефтеюганска. В группе «Это Юганск, детка», произошедшее активно обсуждают. Некоторые граждане полагают, что это сгорела ступень ракеты. Другие же говорят о метеорите.

«Лишь бы не как в Челябинске», — переживают граждане. Напомним, в феврале 2013 года над Челябинском взорвался метеорит. В домах выбило стёкла, прервалась сотовая связь, также были пострадавшие среди граждан.

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Метеориты, метеоры, кометы, астероиды
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