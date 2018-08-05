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Лидер белорусской рок-группы умер в день концерта

Общество

Александр Куллинкович скончался от недолеченной пневмонии

Лидер белорусской рок-группы умер в день концерта
Maciek Król
Александр Куллинкович

Минск, 5 августа 2018, 04:48 — REGNUM  Основатель белорусского музыкального коллектива «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович скончался в Минске в возрасте 46 лет. Об этом рассказал барабанщик группы Андрей Степанюк, сообщает белорусский портал tut.by.

Информацию о кончине музыканта сетевому изданию подтвердили в городской клинической больнице. Куллинкович умер от недолеченной пневмонии. Он был госпитализирован утром 3 августа.

На 4 августа было запланировано выступление группы на фестивале «Рок за Бобров» под Минском, однако утром этого дня жизнь музыканта оборвалась.

Группа «Нейро Дюбель» была создана в 1989 году. На счету Александра Кулленкова — 16 альбомов.

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