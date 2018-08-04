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В Москве ожидаются гроза и сильный ветер

Общество

Температура воздуха в столице ночью ожидается 17…19°С, днем — 27…29°С

В Москве ожидаются гроза и сильный ветер
Рене Магритт. Шторм . 1932

Москва, 4 августа 2018, 21:59 — REGNUM  Гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Москве 5 августа 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Москве со ссылкой на прогноз синоптиков (Росгидромет).

Температура воздуха в столице ночью ожидается 17…19°С, днем — 27…29°С.

«Днем местами кратковременный дождь, гроза, — говорится в сообщении. — Ветер западный 5−10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду».

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что второй летний месяц 2018 года оказался в числе 25 самых тёплых июлей за последние 139 лет в Москве.

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