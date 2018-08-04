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Сукачёв — Макаревичу: «Крым — наш»

Общество

«Мы за него (Крым) триста лет воевали»

Сукачёв — Макаревичу: «Крым — наш»
Andrew Butko
Гарик Сукачёв на концерте в Донецке. 2010

Москва, 4 августа 2018, 21:18 — REGNUM  Известный исполнитель Гарик Сукачёв не поддерживает позицию музыканта Андрея Макаревича по Крыму. Об этом сам российский рок-музыкант заявил в интервью телеканалу «Москва 24».

«Крым — наш, — сказал Сукачёв, отвечая на вопрос журналистки. — Мы за него (Крым) триста лет воевали».

Рок-музыкант отметил, что за полуостров сражались матросы, солдаты, мирные жители, многие из которых «положили свою жизнь».

Ранее музыкант Андрей Макаревич в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что Российской Федерации следовало у Украины «купить Крым».

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