Спасенного в Пакистане альпиниста доставили в Москву

Москва, , 20:43 — REGNUM В Москву доставили российского альпиниста Александра Гукова, пострадавшего в горах Пакистана. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

В сообщении ведомства говорится, что мужчина, доставленный из города Исламабад в город Москву, нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля при восхождении на гору Латок-1 в Пакистане оказались заблокированы на крутом склоне российские альпинисты Александр Гуков и Сергей Глазунов. При этом С. Глазунов сорвался вниз и погиб.

Через несколько дней альпиниста Гукова спасли пакистанские военные летчики, доставив его в тяжелом состоянии в госпиталь в Исламабаде.

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