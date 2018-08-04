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Спасенного в Пакистане альпиниста доставили в Москву

Общество

Мужчина, доставленный из города Исламабад в город Москву, нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи

Спасенного в Пакистане альпиниста доставили в Москву
Ben Tubby
Гора Латок (в центре)

Москва, 4 августа 2018, 20:43 — REGNUM  В Москву доставили российского альпиниста Александра Гукова, пострадавшего в горах Пакистана. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

В сообщении ведомства говорится, что мужчина, доставленный из города Исламабад в город Москву, нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля при восхождении на гору Латок-1 в Пакистане оказались заблокированы на крутом склоне российские альпинисты Александр Гуков и Сергей Глазунов. При этом С. Глазунов сорвался вниз и погиб.

Через несколько дней альпиниста Гукова спасли пакистанские военные летчики, доставив его в тяжелом состоянии в госпиталь в Исламабаде.

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