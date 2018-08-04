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В Армении скончался академик Сергей Амбарцумян

Общество

6 августа в Ереване в церкви Святого Ованнеса пройдет гражданская панихида

В Армении скончался академик Сергей Амбарцумян
Иллюстрация: Ras.ru
Амбарцумян Сергей Александрович

Ереван, 4 августа 2018, 19:51 — REGNUM  В Армении в возрасте 96 лет скончался академик и общественный деятель Сергей Амбарцумян. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на президиум НАН Армении.

«Скончался академик НАН Армении, иностранный член Российской академии наук … С. Амбарцумян», — передает вещатель.

Причина смерти ученого пока не указана. Отмечается, что 6 августа в Ереване в церкви Святого Ованнеса пройдет гражданская панихида.

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