В Армении скончался академик Сергей Амбарцумян

Ереван, , 19:51 — REGNUM В Армении в возрасте 96 лет скончался академик и общественный деятель Сергей Амбарцумян. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на президиум НАН Армении.

«Скончался академик НАН Армении, иностранный член Российской академии наук … С. Амбарцумян», — передает вещатель.

Причина смерти ученого пока не указана. Отмечается, что 6 августа в Ереване в церкви Святого Ованнеса пройдет гражданская панихида.

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