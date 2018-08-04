Жители Кисловодска потребовали не устанавливать памятник Солженицыну

Кисловодск, Ставропольский край, , 17:58 — REGNUM Активисты кисловодской ячейки движения «Суть времени» провели 4 августа массовый пикет против установки памятника писателю Александру Солженицыну в Кисловодске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

27 июля местная городская дума поддержала решение администрации Кисловодска по установке памятника Солженицыну. Автор инициативы — кисловодский совет по культурному наследию, ранее предлагавший переименовать в городе улицу Коминетрна и проспект Карла Маркса.

Однако факт установки скульптуры столь неоднозначной личности не был согласован с общественностью, что и возмутило активистов «Сути времени», и они вышли на улицу на согласованный массовый пикет.

На площадку перед кинотеатром «Россия» собрались более 30 граждан — активистов движения и других противников установки скульптуры. Они представили выставку, содержащую цитаты из произведений писателя. В ней были представлена информация о репрессиях, Великой Отечественной войне из книг Солженицына и подлинные данные, подтвержденные историками, для сравнения и демонстрации лжи.

Также граждане провели сбор подписей под обращением к губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову и главе администрации города Кисловодска Александру Курбатову с требованием узнать мнение граждан относительно установки скульптуры, прежде чем ставить ее.

Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало открытое письмо от имени подписавших его жителей города. В нем граждане выразили крайнее возмущение фактом установки скульптуры Солженицына и потребовали власти провести опрос граждан, чтобы не нарушать демократические нормы. Также кисловодчане обратили внимание на антигосударственную деятельность писателя и на то, что Солженицын в своих произведениях восхвалял предателей Родины, в том числе бандеровцев и власовцев.

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