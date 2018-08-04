Украина выдала Азербайджану доверенное лицо «вора в законе»

Киев, , 17:04 — REGNUM Помощник азербайджанского «вора в законе» по кличке «Гулли» был экстрадирован из Украины в Баку 4 августа, сообщили в пресс-службе национальной полиции.

Задержанный долгое время жил на Украине по поддельным документам. Он выполнял приказы главарей бандитских группировок Одессы, участвовал в преступной деятельности на территории Киева и Западной Украины, занимался поставками наркотиков из Южной Америки.

«В результате проведения спецоперации, контролируемой генеральной прокуратурой Украины, этот мужчина был задержан и передан нашим азербайджанским коллегам. Он успел дать очень важные показания следственным органам в ряде особо важных уголовных дел по фактам преступлений, совершенных лидерами криминального мира», — заявил первый заместитель главы национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Напомним, в конце июля стало известно о решении суда словацкого города Кошице о передаче на Украину задержанного руководителя закарпатского отделения неонацистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимира Гласнера.