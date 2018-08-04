Петросян подал встречный иск о разделе имущества к Степаненко

Москва, , 16:58 — REGNUM Юморист Евгений Петросян хочет разделить со своей супругой Еленой Степаненко совместно нажитое имущество поровну. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Петросяна Сергей Жорин.

По его словам, защита юмориста была вынужденна подать встречный иск к его супруге Елене Степаненко.

«Мы просим расторгнуть брак, — отметил адвокат. — … Мы предлагаем поделить имущество поровну, а не так, как настаивает она».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года юмористка Елена Степаненко подала иск по разделу совместно нажитого с Евгением Петросяном (супруг) имущества в Хамовнический суд Москвы.

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