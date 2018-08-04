Суд лишил родительских прав отца-педофила в Калужской области

Калуга, , 16:32 — REGNUM Калужским районным судом вынесено постановление о лишении родительских прав жителя Ферзиковского района.

Как сообщила 4 августа корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина, в июне 2018 года сотрудниками районной прокуратуры, в ходе проверки исполнения требований семейного законодательства РФ, было обнаружено, что в результате надругательства местным жителем над родным 9-летним ребенком мужчина понёс уголовное наказание, но при этом он не был лишен родительских прав.

В связи с этим обстоятельством сотрудники прокуратуры направили иск в суд, который лишил отца — педофила родительских прав.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области был приговорён судом к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима гражданин Украины, который признан виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Следствием и судом было установлено, что в 2011—2012 годах мужчина совершил изнасилование 14-летней дочери своей сожительницы, а в 2017 году аналогичные преступные действия в отношении уже своей родной 14-летней дочери.

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